В «Бажовские дни» представят аудиоспектакль в екатеринбургском доме писателя

В рамках фестиваля «Бажовские дни – 2026» в памятном доме на Чапаева, 11 в Екатеринбурге состоится премьера уникального аудиоспектакля. Он называется «Дом, который построил ОН».Проект под названием «Дом, который построил Он. Музей прошлого в смыслах современности» — это аудиовизуальный эксперимент. В нём воедино сольются архитектура музея, звук и современное искусство. Пространство и арт-объекты станут для каждого зрителя проводниками по биографии Бажова и его творчеству. Цель постановки — позволить гостям ощутить себя частью бажовской истории и эпохи.Специально для проекта создана серия современных художественных работ. В их числе саунд-арт, видеоинсталляции, фотографии и даже каменная скульптура. Над звуковой картиной трудился Андрей Обыденников, а саунд-дизайн создала арт-группа «влекторий». Автором сценария выступила Вера Плехова, а голосом спектакля станет Софья Доброжанова. Визуальную часть обогатили художники Софья Содерберг, Максим Якушенок и Рома Инк. Также свой вклад внесли Данил Камелин и Александр Шабуров. А вся идея проекта принадлежит Олегу Таратухину.Премьерные показы аудиоспектакля «Дом, который построил ОН» запланированы на 31 января в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. Проект рассчитан на аудиторию старше 12 лет, а оценить его можно только по предварительной записи. Одновременно на сеансе смогут присутствовать не более шести человек (но это обеспечит более глубокое погружение в атмосферу аудиоспектакля). Мероприятие для возрастной категории 18+