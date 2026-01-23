Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Приговор Алексею Рыжкову, осуждённому за убийство двух человек в Екатеринбурге, оставлен в силе. Второй апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты, не найдя оснований для отмены решения.Преступление было совершено в ноябре 2024 года в квартире на улице Первомайской. В ходе совместного распития спиртного между Рыжковым и его знакомыми — мужчиной и женщиной — возник конфликт. Сначала осуждённый избил обоих, а затем нанёс мужчине удар кухонным ножом. После этого он продолжил избиение женщины и также несколько раз ударил её ножом. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Сразу после убийства Рыжков похитил банковскую карту женщины и потратил с неё в магазине чуть более 300 рублей.Свердловский областной суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса: в убийстве двух лиц и в краже с проникновением в жилище. В качестве наказания суд назначил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Адвокат осуждённого пытался оспорить этот вердикт, требуя полного оправдания и права на реабилитацию. Однако апелляционная коллегия, изучив материалы дела, не удовлетворила эту жалобу и оставила приговор без изменений. Теперь он вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+