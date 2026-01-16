Возрастное ограничение 18+
Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют морозы до -40°C в грядущие выходные в Свердловской области. В Екатеринбурге ожидается понижение температуры воздуха до -32°C.
В субботу, 24 января, в регионе преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура ночью -35...-30°C, в горах и низинах до -40°C; днём -25...-20°C, в горах и низинах до ‑30°C. Ветер слабый.
В столице Урала тоже преимущественно без осадков, ночью -32...-30°C, днём -22...-20°C. Ветер слабый.
В воскресенье, 25 января, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью на юге -30...-25°C, в горах и низинах до -35°C, на севере -36...-31°C; днём -22...-17°C, в горах и низинах до -27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге также преимущественно без осадков, ночью -27...-25°C, днём -19...-17°C. Ветер 2-7 м/сек.
