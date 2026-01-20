В Серове задержали подозреваемого в двойном убийстве 26-летней давности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственным управлением СК России по Свердловской области предъявлено обвинение в двойном убийстве, которое оставалось нераскрытым более четверти века. Фигурантом является ранее судимый житель города Серова 1967 года рождения.Как поясняют в областном СУ СК России, мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. По версии следствия, преступление он совершил в ночь на 27 сентября 1999 года в городе Арамиль. Во дворе частного дома на улице Чапаева в ходе конфликта из личной неприязни был убит мужчина и женщина, супружеская пара. Подозреваемый был знаком с жертвами и совершил убийство выстрелами из имевшегося у него огнестрельного оружия. После этого он скрылся с места преступления.Раскрытие этого особо тяжкого преступления стало результатом многолетней работы. Следователи и криминалисты СК России совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по области продолжали работу по делам прошлых лет. Тщательный анализ и современные экспертные исследования вещественных доказательств позволили выйти на след подозреваемого. Установив местонахождение фигуранта, проживавшего в Серове, правоохранительные органы задержали его.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения — заключение под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и точного мотива преступления. Мероприятие для возрастной категории 18+