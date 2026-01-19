Возрастное ограничение 18+

Жители Екатеринбурга планируют накопить в 2026 году в среднем около 409 тысяч рублей

19.49 Пятница, 23 января 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Любопытный опрос провели специалисты Авито Реклама и Авито Подработка среди жителей Екатеринбурга. Целью опроса было выяснить, как горожане планируют формировать накопления в 2026 году.

Данные вопроса показали, что в среднем жители Екатеринбурга рассчитывают накопить около 409 тысяч рублей за год, а основным инструментом для сбережений планируют использовать накопительные счета. При этом, одним из основных источников информации о доступных финансовых инструментах для них стала онлайн-реклама.

«Онлайн-реклама помогает банкам охватывать широкую аудиторию, привлекать новых пользователей и удерживать текущую клиентскую базу. При этом пользователи замечают такую рекламу: более 70% респондентов подтвердили, что интернет-реклама позволяет им узнавать о доступных финансовых инструментах и предложения банков»,

— комментирует директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.


Большинство опрошенных екатеринбуржцев (60%) планирует увеличить свои накопления в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. О сокращении желаемой суммы накоплений сообщают 12% респондентов, 28% не планируют менять свой подход и рассчитывают сберегать столько же, сколько и в 2025 году.

Что касается сумм накоплений в 2026 году, 11% респондентов планируют накопить до 50 000 рублей, ещё 12% рассчитывают отложить от 50 001 до 150 000 рублей. Сумму от 150 001 до 300 000 рублей называют 19% респондентов, от 300 001 до 500 000 рублей — 21%. От 500 001 до 1 000 000 рублей планируют накопить 10%, и ещё 12% рассчитывают сберечь более 1 000 000 рублей.

Интересными получились данные о целях накопления. Самой популярной из них остаётся формирование «финансовой подушки» — об этом заявили 40% респондентов. На путешествия и отдых планируют копить 40% опрошенных, на ремонт или обустройство жилья, включая покупку мебели, строительных материалов и техники — 28%. На расходы для поддержки здоровья сберегают дополнительные средства 19% участников опроса. На технику и электронику планируют откладывать 17%, на покупку недвижимости или первоначальный взнос — 24%. На расходы на детей упоминают 10%, на открытие бизнеса — 8%, на покупку автомобиля или крупные расходы, связанные с авто — 13%, на инвестиции — 9%, а на образование — 10%.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
