Следственный комитет проверяет коммунальную аварию в Кушве

12.44 Суббота, 24 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей после коммунальной аварии в Кушве. Как сообщили в Следственном комитете, в результате инцидента была нарушена подача тепла в жилые дома.

В соцмедиа сообщается, что подобная ситуация в Кушве произошла уже второй раз с начала года. Отмечается, что система теплоснабжения в городе изношена и требует ремонта. Из-за аварии жители на время остались без стабильного отопления.

По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
