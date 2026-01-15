Возрастное ограничение 18+

С 1 февраля в Екатеринбурге изменятся несколько автобусных и троллейбусных маршрутов

13.47 Суббота, 24 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 февраля в Екатеринбурге перестанет ходить троллейбусный маршрут № 25 «Ботаническая – Академическая». Его заменит новый маршрут № 25 «Крауля – 40 лет ВЛКСМ», на котором будут использоваться машины с увеличенным автономным ходом, сообщили в Администрации Екатеринбурга.

В связи с изменениями также прекратит работу автобусный маршрут № 25 «ТЦ "Мега" – Радиоколледж – Высоцкого – Технопарк». Чтобы компенсировать это, автобусный маршрут № 84 «Радиоколледж – Горбольница № 7» продлят от остановки «Радиоколледж» до «ТЦ "Мега"», а автобус № 94 «УрФУ – ТЭЦ» будет заезжать на остановку «Технопарк».

С 1 февраля исключат троллейбус № 39 «Табачная фабрика – Белинского» из-за дублирования с автобусным маршрутом № 51 «Елизавет – Академика Ландау», на котором работают машины особо большого класса. Отдельно отмечается, что участок маршрута обслуживается также автобусом № 47 с машинами большого класса.

Кроме того, автобус № 78 «ТЦ "Леруа Мерлен" (переулок Базовый) – Химмаш» продлят до остановки «Синие Камни».

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
