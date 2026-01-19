Возрастное ограничение 18+

Служебные собаки уральской таможни выявили более 650 нарушений за год

17.37 Суббота, 24 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году служебные собаки уральских таможенников выявили более 650 нарушений при досмотрах пассажиров и грузов. В 361 случае кинологи и их питомцы обнаружили наличные средства, превышающие разрешённый лимит в 10 000 долларов. Общая сумма изъятых денег превысила 47 миллионов рублей в разных валютах. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Кроме того, собаки нашли 406 килограммов наркотиков, сильнодействующих веществ и прекурсоров. В багаже пассажиров также выявили более 140 килограммов табака и 113 тысяч блоков сигарет. Четыре раза животные обнаруживали виды, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕС), — кораллы.

Самой результативной собакой в Кольцовской таможне стала бельгийская овчарка по кличке Норвегия. За год она помогла выявить 78 нарушений, обнаружила нелегальные 9,7 миллиона рублей и 29 блоков табачных изделий. В этом году Норвегия отмечает восьмилетие и готовится отправиться на заслуженный отдых в дом своей хозяйки, кинолога Натальи Богатырёвой. На смену ей приходит немецкая овчарка Электра, которая с начала года уже обнаружила нелегальные 775 тысяч рублей.

Всего в зоне ответственности Уральского таможенного управления сегодня проходят службу 24 собаки. Большинство животных имеют дополнительные специализации по поиску боеприпасов, взрывчатых веществ, табака, денежных знаков, объектов СИТЕС, а также драгоценных и полудрагоценных камней, уточняют в ведомстве.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
