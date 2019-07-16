«Урал» в Екатеринбурге всухую разгромил команду «Ахмат» 3:0

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Сегодня, 21 июля, в Екатеринбург состоялся матч между «Уралом» и «Ахматом». Хозяева поля одержали сухую победу над соперниками со счётом 3:0.Авторами забытых голов в составе уральского клуба стали Владимир Ильин (45+’), Отман эль-Кабир (56’) и Юрий Бавин (78’). Гости создавали много опасных моментов у ворот «Урала», однако забросить мяч им так и не удалось.«Первый тайм у нас получался, были стопроцентные моменты. Но гол в раздевалку сломал нашу игру. Вроде бы уверенно вышли на второй тайм, но привезли гол, допустив ошибку на пустом месте. Да и в третьем случае поднимали руки, а надо было доиграть. Так сложилось»,- отметил главные тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.На последних минутах матча начался сильный дождь, но это не помешало «Уралу» завершить встречу победой. После финальной сирены на табло был счёт 3:0.«Спасибо болельщикам за поддержку, а ребятам за игру. Был тяжелый момент в матче, но смогли перетерпеть. Сегодня ребята могут порадоваться, а мы уже забыли и готовимся к следующему матчу»,- прокомментировал ход матча главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.Напомним, этот матч для екатеринбургской команды стал вторым в новом сезоне. Неделю назад клуб обыграл «Уфу» со счётом 3:2. Следующую встречу «Урал» проведёт в пятницу, 26 июля, на выезде с командой «Динамо Москва».