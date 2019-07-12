Общежитие в Нижнем Тагиле продали вместе с живущими в нём людьми

14:23 | 14.07.2019

Фото: ura.news

Общежитие «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода» продали вместе с живущими в нём людьми из-за банкротства. Новый владелец, предприниматель из Екатеринбурга, просит прописанных в здании жителей выкупить жилплощадь или выселиться.



Речь идёт об общежитии по адресу Тельмана, 1. Среди жителей есть много инвалидов и пенсионеров, которые средств на то чтобы выкупить жильё не имеют. Большинству из них идти совсем некуда.



Стоит отметить, по словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, в общежитии проживают 127 человек и 31 из них имеют в доме постоянную прописку. Сейчас прокуратура проводит проверку на предмет нарушения жилищных прав граждан.