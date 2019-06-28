Ильич, восстань, царь обнаглел: в Верхней Пышме неизвестные призывают Ленина

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12:42 | 30.06.2019
Фото: группа «Подслушано Верхняя Пышма», соцсеть «ВКонтакте»
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История рукописного плаката, и были ли пойманы (например, за вандализм) те, кто его разместил на постаменте, не сообщается. Интересно, что, в отличие от большинства других записей в паблике, эта запись набрала несколько десятков «лайков».
Напомним, что взывание к историческим личностям в Свердловской области происходит нередко. Так, несколько месяцев назад в Екатеринбурге на улицах, названных в честь революционеров, появились листовки (явно сделанные по заказу, отпечатанные в типографии и носившие массовый характер) с очернением памяти Якова Свердлова (его в листовках обвиняли в бандитизме) и других. Кроме этого, памятник Ленину в Екатеринбурге предлагали чуть ли не снести в рамках так называемой «декоммунизации».
© «Вечерние Ведомости»
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