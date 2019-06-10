Владимир Путин присвоил главе свердловского ГУ ФСИН звание генерал-майора

13:45 | 12.06.2019

Фото: fsin.su

Владимир Путин указом от 11 июня присвоил звание генерал-майора внутренней службы начальнику ГУ ФСИН России по Свердловской области Александру Федорову.



Указ опубликован на Официальном интернет-портала правовой информации. Начальник свердловской Федеральной службы исполнения наказаний до этого момента находился в звании полконика внутренней службы.



Напомним, Александр Федоров возглавил свердловскую ФСИН в мае 2018 года. До этого момента с 2015 года он был начальником ГУ ФСИН России по Тамбовской области.