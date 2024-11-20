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Платформа Авито выйдет на рынок временной занятости

19.19 Четверг, 28 ноября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Две новые компании — ООО «Авито Гиг Решения» и ООО «Авито Консалт» — учредил «Авито Холдинг». Об этом свидетельствуют общественно доступные записи в ЕГРЮЛ.

Создание дополнительных юридических лиц понадобилось популярному сервису для развития новой бизнес-модели. Авито, и без того охватывающий много бизнес-сфер, готовится выйти ещё и на рынок временной занятости.

По информации пресс-службы холдинга, создание юрлиц — первый и необходимый технический шаг для развития этого направления. Выделение данного направления в отдельные компании позволяет запустить необходимые регистрационные и юридические процессы.

«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. «Авито Работа» видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», поясняет пресс-служба Авито.

Напомним, что временная занятость предполагает найм сотрудника на определенный срок. Нанятый работник за указанный срок должен выполнить предусмотренные договором обязанности для работодателя. Зачастую такая форма трудового договора позволяет работнику познакомиться с деятельностью предприятия, а работодателю — выяснить трудоспособность, навыки и прочие качества человека, с которым в будущм, возможно, будет заключен более долговременный контракт.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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