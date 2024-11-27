Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить

«С 2019 года в Екатеринбурге отловили около 4 500 бездомных собак», —говорит председатель Комитета по экологии екатеринбургской мэрии. — «Полторы тысячи нашли новые дома. Ещё 2 500 стерилизовали, привили, чипировали и выпустили на волю. В 2024 году из отловленных собак чипированы и отпущены 252, ещё 236 нашли новый дом. Шестнадцать животных вернули хозяевам. К сожалению, 50 четвероногих остались в приюте навсегда, поскольку ведут себя агрессивно».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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