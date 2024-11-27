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Менее половины отловленных в Екатеринбурге бродячих собак удаётся пристроить
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В 2024 году собаколовы «Спецавтобазы» поймали на улицах Екатеринбурга 516 бродячих собак. Такую цифру назвал на встрече с журналистами председатель Комитета по экологии Администрации Екатеринбурга Игорь Русинов.
По словам Игоря Русинова, с начала года поступило 1 476 заявок на отлов хвостатых бродяжек. На данный момент в зооприюте, который функционирует на территории «Спецавтобазы» содержится 89 собак самых различных возрастов и пород. Остальных либо удалось пристроить в семьи, либо — в большинстве случаев — пришлось отпускать обратно в бездомное существование. По озвученным данным, новый дом обретает не более 40 процентов отловленных животных.
Рассказал Игорь Русинов и о том, как работает отлов собак в Екатеринбурге. На полученные заявки выезжает четыре бригады по два человека. Для отлова применяются сачки и духовой метатель дротика со снотворным. На данный момент это считается самым гуманным способом отлова. После доставки животных на «Спецавтобазу» собак в течение двух недель лечат, наблюдают за поведением и стараются найти дом. Если пристроить животное не удаётся, ему перед выпуском на волю навешивают на ухо жёлтую бирку (по ней, в частности, можно понять, что собака не агрессивная).
Напомним, что зооприют «Спецавтобазы» регулярно устраивает Дни открытых дверей, когда каждый желающий может пообщаться с отловленными бродяжками, погулять с ними и даже забрать домой (если руководители приюта удостоверяться, что животное можно доверить). Находится «Спецавтобаза» по адресу «Екатеринбург, улица Посадская, 3». Некоторых из питомцев приюта можно увидеть на сайте учреждения.
По словам Игоря Русинова, с начала года поступило 1 476 заявок на отлов хвостатых бродяжек. На данный момент в зооприюте, который функционирует на территории «Спецавтобазы» содержится 89 собак самых различных возрастов и пород. Остальных либо удалось пристроить в семьи, либо — в большинстве случаев — пришлось отпускать обратно в бездомное существование. По озвученным данным, новый дом обретает не более 40 процентов отловленных животных.
«С 2019 года в Екатеринбурге отловили около 4 500 бездомных собак», —говорит председатель Комитета по экологии екатеринбургской мэрии. — «Полторы тысячи нашли новые дома. Ещё 2 500 стерилизовали, привили, чипировали и выпустили на волю. В 2024 году из отловленных собак чипированы и отпущены 252, ещё 236 нашли новый дом. Шестнадцать животных вернули хозяевам. К сожалению, 50 четвероногих остались в приюте навсегда, поскольку ведут себя агрессивно».
Рассказал Игорь Русинов и о том, как работает отлов собак в Екатеринбурге. На полученные заявки выезжает четыре бригады по два человека. Для отлова применяются сачки и духовой метатель дротика со снотворным. На данный момент это считается самым гуманным способом отлова. После доставки животных на «Спецавтобазу» собак в течение двух недель лечат, наблюдают за поведением и стараются найти дом. Если пристроить животное не удаётся, ему перед выпуском на волю навешивают на ухо жёлтую бирку (по ней, в частности, можно понять, что собака не агрессивная).
Напомним, что зооприют «Спецавтобазы» регулярно устраивает Дни открытых дверей, когда каждый желающий может пообщаться с отловленными бродяжками, погулять с ними и даже забрать домой (если руководители приюта удостоверяться, что животное можно доверить). Находится «Спецавтобаза» по адресу «Екатеринбург, улица Посадская, 3». Некоторых из питомцев приюта можно увидеть на сайте учреждения.
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