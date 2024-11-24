Карпинского врача обвиняют в смерти пациента

В мае 2023 года пациент явился на амбулаторный прием к своему лечащему врачу-онкологу с целью назначения обследования. Обвиняемый, находясь в кабинете поликлиники больницы, являясь лечащим врачом мужчины и осуществляя его динамическое наблюдение с 2021 года, в нарушение требований законодательства и приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, не провел надлежащий осмотр пациента. Не изучив должным образом медицинскую документацию, содержащую сведения о наличии у пациента имплантированного электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для проведения магнитно-резонансной томографии, врач-онколог неверно избрал метод диагностики заболевания, выдав пациенту направление для прохождения магнитно-резонансной томографии.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области закончил расследование уголовного дела в отношении врача-онколога из Карпинска. Того обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.Как сообщает прокуратура Свердловской области, следствие считает, что обвиняемый — врач Карпинской центральной городской больницы — не оказал должным образом квалифицированную медицинскую помощь пациенту. В материалах дела говорится, что в 2019 году жителю Карпинска с целью предупреждения нарушения сердечного ритма и предотвращения внезапной сердечной смерти имплантирован электрокардиостимулятор.При прохождении в июне прошлого года магнитно-резонансной томографии, у пациента нарушился сердечный ритм, и на следующий день он скончался на больничной койке.Обвиняемый в халатности врач вину в инкриминируемом деянии не признаёт, что не помешало следствию закончить сбор необходимых для суда материалов, а прокуратуре — вынести обвинительное заключение. Рассматриваться дело врача будет Карпинским городским судом.