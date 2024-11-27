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Свердловских пожарных вчера вызывали на 10 происшествий с разгулявшимся огнём
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Относительно спокойной у свердловских пожарных выдался не только вторник, но и вчерашняя среда, 27 ноября. За сутки по области возникло 10 техногенных пожаров, всего три из них — в жилом секторе. При этом, в основном это были некрупные возгорания, не составившие больших хлопот при тушении. Тем не менее, без пострадавших не обошлось.
Парадоксально, но человек пострадал на самом незначительном из вчерашних пожаров. Это случилось в Нижнем Тагиле в районе улицы 70-летия Победы. Там горели вещи в хозяйственной постройке. И хоть огонь охватил всего один квадратный метр площади, а потушили его всего за две минуты, пострадал хозяин строения. Правда, о тяжести вреда его здоровью не сообщается.
Самым масштабным из свердловских пожаров вчера оказалось возгорание частного жилого дома в Алапаевске. Строение на улице Хохрякова уже сильно горело к моменту прибытия огнеборцев, и практически полностью сгорело. В самый пик катастрофы площадь пожара составила 50 квадратных метров. На тушение домика у девяти специалистов ушло сорок минут.
Кроме того, довольно неординарный пожар случился в селе Кадниково, где загорелся… трактор. К месту происшествия направили 5 человек личного состава дежурной части и две пожарные машины. Они побороли огонь всего за шесть минут, но не факт, что прогоревший трактор удастся починить: огонь успел попортить не только его кабину, но и испортить моторный отсек, — сообщает МЧС Свердловской области.
Парадоксально, но человек пострадал на самом незначительном из вчерашних пожаров. Это случилось в Нижнем Тагиле в районе улицы 70-летия Победы. Там горели вещи в хозяйственной постройке. И хоть огонь охватил всего один квадратный метр площади, а потушили его всего за две минуты, пострадал хозяин строения. Правда, о тяжести вреда его здоровью не сообщается.
Самым масштабным из свердловских пожаров вчера оказалось возгорание частного жилого дома в Алапаевске. Строение на улице Хохрякова уже сильно горело к моменту прибытия огнеборцев, и практически полностью сгорело. В самый пик катастрофы площадь пожара составила 50 квадратных метров. На тушение домика у девяти специалистов ушло сорок минут.
Кроме того, довольно неординарный пожар случился в селе Кадниково, где загорелся… трактор. К месту происшествия направили 5 человек личного состава дежурной части и две пожарные машины. Они побороли огонь всего за шесть минут, но не факт, что прогоревший трактор удастся починить: огонь успел попортить не только его кабину, но и испортить моторный отсек, — сообщает МЧС Свердловской области.
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