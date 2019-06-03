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19:51 | 5.06.2019
Фото: addicted2boxing.ru
Боксёр Кашинский проведет бой с Вотреном в рамках Международного боксерского форума в Екатеринбурге
Всего на счету Кашинского 17 побед и ни одного поражения, кроме того, боксер входит в рейтинги четырех ведущих организаций: IBF, WBA, WBO и WBC. В активе Вотрена 14 побед, одно поражение и одна ничья.
Напомним, международный боксерский форум пройдёт с 13 по 16 июня. Ожидается, что уральскую столицу посетят более двух тысяч делегатов, включая олимпийских и мировых чемпионов.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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