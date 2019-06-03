Боксёр Кашинский проведет бой с Вотреном в рамках Международного боксерского форума в Екатеринбурге

19:51 | 5.06.2019

Фото: addicted2boxing.ru

16 июня, в рамках Международного боксерского форума в Екатеринбурге боксёр Юрий Кашинский проведет бой с французом Оливье Вотреном за титул IBF Intercontintntal в первом тяжелом весе, об этом сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.



Всего на счету Кашинского 17 побед и ни одного поражения, кроме того, боксер входит в рейтинги четырех ведущих организаций: IBF, WBA, WBO и WBC. В активе Вотрена 14 побед, одно поражение и одна ничья.



Напомним, международный боксерский форум пройдёт с 13 по 16 июня. Ожидается, что уральскую столицу посетят более двух тысяч делегатов, включая олимпийских и мировых чемпионов.