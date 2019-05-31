На выходных в Екатеринбурге перекроют движение трамваев по Ленина

18:29 | 4.06.2019

Фото: Отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

В столице Урала в связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка в выходные дни будет закрыто движение трамваев по улице Ленина, об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ администрации города.



Отмечается, что ограничение продлится с 23:00 7 июня до 06:00 10 июня. Трамваи не будут ходить от улицы Луначарского до улицы Московской в обоих направлениях. Объезжать участок придётся и водителям автотранспорта по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта и Мамина-Сибиряка.



Стоит уточнить, что на перекрестке специалисты произведут замену рельсов, шпал щебёночного основания, а также уложат новое асфальтовое покрытие.