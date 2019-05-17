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21:52 | 21.05.2019

Фото: Отдел по работе со СМИ администрации города Екатеринбурга.

В Екатеринбурге с 1 июня будет перекрыто движение по Макаровскому мосту

С 1 июня в столице Урала из-за ремонта будет на месяц закрыт Макаровский мост, об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ администрации города Екатеринбурга.

Движение для водителей будет перекрыто по Челюскинцев от Никонова до Бориса Ельцина, а также по Гражданской от дома №11 на Челюскинцев. Кроме того, из-за ремонта периодически будут ограничивать движение на перекрестках Ельцина-Челюскинцев и Никонова-Челюскинцев.

Отметим, реконструкцию моста планируется завершить до 1 июля. В раках первого этапа реконструкции планируется уложить дорожное покрытие, установить светофоры, пешеходные переходы и связи с существующей улично-дорожной сетью.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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