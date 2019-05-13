Стали известны новые хедлайнеры Ural Music Night-2019

10:42 | 21.05.2019

Организаторы Ural Music Night-2019 объявили еще нескольких хедлайнеров.



Так, на площади 1905 года выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижировать которым будет Александр Соловьев. На площадке «Дисколенд», которая разместится на улице Вайнера, для екатеринбуржцев и гостей города споет легендарный немецкий коллектив Dschinghis Khan. На сцене BY (Baba Yaga) на Плотинке будут выступать украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv, представительница хип-хоп и рэп направлений Настя Кудри, а также блогер, актриса и певица Баба Яга, которая проведет концерт и представит совместную программу с группой QUEENS. Для поклонников джаза подготовили концерт виртуоза из Изариля Адама Бен Эзры на сцене «Узоры фламенко» около Камерного театра Музея писателей Урала.



Ural Music Night-2019 пройдет 28 июня. Ранее были объявлены 17 хедлайнеров, в том числе группы Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma, «Ромарио», ЛСП, «Запрещенные барабанщики», певица Рита Дакота и многие другие.