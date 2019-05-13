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08:11 | 21.05.2019
Нам не все равно: стартовал Всероссийский марафон «Будущее без коклюша»
За последний год в России по ряду вакциноуправляемых инфекций наблюдается существенный рост заболеваемости, в частности, в данный список попадают такие инфекции как корь и коклюш. Так, заболеваемость коклюшем в РФ за 2018 г. (в сравнении с 2017 г.) выросла почти в 2 раза, в том числе у детей до 14 лет. При этом, многие родители не знают о том, что к коклюшу, как и к ряду других инфекций (дифтерия и столбняк), поствакцинальный иммунитет не пожизненный и для продления защиты после первичного курса в 3; 4,5; 6 мес. и последующей ревакцинации в 18 мес., рекомендовано проводить возрастные ревакцинации в 6-7 и 14 лет. Важно отметить, что именно дети школьного возраста являются одним из основных источников инфекции для не привитых детей первых месяцев жизни, у которых коклюш протекает особенно тяжело.
Информационно-образовательный марафон «Будущее без коклюша» получил позитивный отклик общественности, к марафону уже присоединились многие регионы страны: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Казань, Самара, Екатеринбург и другие.
Принять участие в Марафоне очень просто: необходимо пройти по ссылке https://www.privivka.ru/koklush/, выбрать несколько фактов о коклюше и поделиться ими в социальных сетях с тегом #будущеебезкоклюша.
Присоединяйтесь к образовательному марафону и расскажите своим читателям о коклюше и важности своевременной вакцинопрофилактики данного заболевания.
О Санофи
Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем. С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями. Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.
Андрей Давыдов © «Вечерние Ведомости»
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