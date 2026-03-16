В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Школьник из Сосьвинского округа поверил во враньё про уголовное дело, которое могут возбудить на его маму, и перевёл мошенникам 300 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в МО МВД России «Серовский», куда обратилась мама 17-летнего подростка, её сыну 13 марта позвонила неизвестная, попросившая назвать код из SMS-сообщения. Якобы это нужно было для решения вопроса с электронным дневником.Сначала юноша не поверил звонившей, так как знал, что называть коды из SMS нельзя, но позже незнакомка смогла его убедить. После этого школьнику стали звонить «сотрудница Госуслуг», «специалист Центробанка» и «следователь ФСБ». Вместе они убедили ребёнка в тайне от матери перевести с её счёта 300 тысяч рублей. В тот же день парень понял, что стал жертвой мошенников, и его мама обратилась в полицию.Отмечается, что часть средств ушли на оплату чьих-то дорогостоящих покупок в интернет-магазине, а часть на чужие счета. Мероприятие для возрастной категории 18+