В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Школьник из Сосьвинского округа поверил во враньё про уголовное дело, которое могут возбудить на его маму, и перевёл мошенникам 300 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в МО МВД России «Серовский», куда обратилась мама 17-летнего подростка, её сыну 13 марта позвонила неизвестная, попросившая назвать код из SMS-сообщения. Якобы это нужно было для решения вопроса с электронным дневником.
Сначала юноша не поверил звонившей, так как знал, что называть коды из SMS нельзя, но позже незнакомка смогла его убедить. После этого школьнику стали звонить «сотрудница Госуслуг», «специалист Центробанка» и «следователь ФСБ». Вместе они убедили ребёнка в тайне от матери перевести с её счёта 300 тысяч рублей. В тот же день парень понял, что стал жертвой мошенников, и его мама обратилась в полицию.
Отмечается, что часть средств ушли на оплату чьих-то дорогостоящих покупок в интернет-магазине, а часть на чужие счета.
Отмечается, что часть средств ушли на оплату чьих-то дорогостоящих покупок в интернет-магазине, а часть на чужие счета.
