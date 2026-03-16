В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Школьник из Сосьвинского округа поверил во враньё про уголовное дело, которое могут возбудить на его маму, и перевёл мошенникам 300 тысяч рублей.

Как рассказали Вечерним ведомостям в МО МВД России «Серовский», куда обратилась мама 17-летнего подростка, её сыну 13 марта позвонила неизвестная, попросившая назвать код из SMS-сообщения. Якобы это нужно было для решения вопроса с электронным дневником.

Сначала юноша не поверил звонившей, так как знал, что называть коды из SMS нельзя, но позже незнакомка смогла его убедить. После этого школьнику стали звонить «сотрудница Госуслуг», «специалист Центробанка» и «следователь ФСБ». Вместе они убедили ребёнка в тайне от матери перевести с её счёта 300 тысяч рублей. В тот же день парень понял, что стал жертвой мошенников, и его мама обратилась в полицию.

Отмечается, что часть средств ушли на оплату чьих-то дорогостоящих покупок в интернет-магазине, а часть на чужие счета.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
11:01 Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
10:40 В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
10:16 На участников постановочного конфликта в Екатеринбурге составили протоколы
09:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень после столкновения загорелись два авто
20:44 После сеанса фильма «Остров» екатеринбуржцы смогут задать вопросы Павлу Лунгину
19:50 К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
19:35 В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре
19:07 Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона
18:39 «Милые кости» в Екатеринбурге поведают о древних секретах Урала
17:11 Жительницу Верхней Пышмы приговорили к заключению в колонии за убийство мужа
16:49 За «побег» ребёнка из детсада оштрафовали заведующую в Нижнем Тагиле
16:26 Случайно придавившую ребёнка мать из Первоуральска признали виновной в смерти малыша
15:50 Большинство екатеринбуржцев покупают автозапчасти на сайтах с объявлениями
15:50 Свердловский облсуд отправил женщину в психлечебницу после убийства школьницы в Первоуральске
15:19 За год предложение новостроек Екатеринбурга выросло на 26%
13:59 Суд приостановил работу крупного екатеринбургского ТРЦ «Парк Хаус»
12:38 СМИ сообщают о покончившей с собой екатеринбурженке после общения с мошенниками
Все новости
