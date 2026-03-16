К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Подростка из свердловского села Мостовское признали виновным в покушении на убийство (ч.3 ст. 30 - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) соседки в сентябре 2024 года.
Напомним, согласно материалам дела, юноша из-за личной неприязни пробил девочке голову камнем, когда они проходили через поле, после чего спрятал её в высокой траве. К счастью, школьницу нашли, и врачи успели оказать ей помощь.
Верхнепышминский городской суд приговорил молодого человека к 4 годам 10 месяцам в воспитательной колонии. Также в пользу потерпевшей взыскан 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, согласно материалам дела, юноша из-за личной неприязни пробил девочке голову камнем, когда они проходили через поле, после чего спрятал её в высокой траве. К счастью, школьницу нашли, и врачи успели оказать ей помощь.
Верхнепышминский городской суд приговорил молодого человека к 4 годам 10 месяцам в воспитательной колонии. Также в пользу потерпевшей взыскан 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу.
