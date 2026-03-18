Возрастное ограничение 18+
Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В Каменск-Уральском к длительному лишению свободы приговорили местного жителя, который 3 августа 2024 стрелял по окнам многоквартирного дома на улице Шестакова.
Согласно материалам дела, в тот день осуждённый с затуманенным из-за алкоголя рассудком искал свою сожительницу. Полагая, что она может прятаться дома у своей подруги, он стал стрелять из пневматического пистолета по окнам квартиры женщины. Его сожительницы там не было, но там была сама хозяйка, её малолетние дети и маленькая племянница.
Через несколько часов «стрелок» снова вернулся и продолжил стрелять по окнам, но к тому моменту женщина вместе с детьми уже покинула квартиру. К счастью, никто не пострадал.
Как рассказали в объединённой пресс-службы Свердловской области, мужчина также высказывал угрозы убийством в сторону потерпевшего.
Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал «стрелка» виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и по совокупности преступлений назначил 5,5 лет лишения свободы.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию