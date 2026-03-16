24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувший четверг, 19 марта, сотрудники екатеринбургской ГИБДД проверили рейд по грузовикам, автобусам и такси. Итогом стало 24 административных материала.
Как сообщили Вечерним ведомостям в Госавтоинспекции города, 12 протоколов были составлены на водителей автобусов. Один из автобусов был отправлен на спецстоянку до устранения причины задержания.
Нарушения касались:
– технических неисправностей или отсутствия техосмотра (12 протоколов);
– неисправности тормозной системы (1);
– правил пользования тахографом (5);
– отсутствия предрейсового техконтроля и медосмотра (2);
– отсутствия путевой документации (3);
– пользования телефоном во время движения (1).
Всего полицейские проверили 46 машин.
Всего полицейские проверили 46 машин.
