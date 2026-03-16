24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувший четверг, 19 марта, сотрудники екатеринбургской ГИБДД проверили рейд по грузовикам, автобусам и такси. Итогом стало 24 административных материала.Как сообщили Вечерним ведомостям в Госавтоинспекции города, 12 протоколов были составлены на водителей автобусов. Один из автобусов был отправлен на спецстоянку до устранения причины задержания.Нарушения касались:– технических неисправностей или отсутствия техосмотра (12 протоколов);– неисправности тормозной системы (1);– правил пользования тахографом (5);– отсутствия предрейсового техконтроля и медосмотра (2);– отсутствия путевой документации (3);– пользования телефоном во время движения (1).Всего полицейские проверили 46 машин.