В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на участке улицы Уральских рабочих возле дома № 36. В апреле специалисты «Водоканала» начнут там строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс‑службе городской администрации, дорога будет перекрыта с 1 апреля по 30 июня 2026 года.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Стахановской, Победы, Ильича и Калинина. Строительные работы не скажутся на движении общественного транспорта.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте.
