Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
Фото: Ревдинский городской суд
Ревдинский городской суд освободил из-под стражи директора УК «Уют» Сергея Калугина, задержанного после инцидента с падением снега с крыши на коляску с ребёнком 16 марта 2026 года.
Известно, что в результате инцидента пострадала девочка, 2025 года рождения. Она получила ушибы и ссадины на лице. 18 марта был задержан директор управляющей компании, которая должна была очищать крышу от снега.
Калугина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд ему отказал.
Поскольку срок задержания, составляющий 48 часов, истёк, Сергея Калугина отпустили.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Известно, что в результате инцидента пострадала девочка, 2025 года рождения. Она получила ушибы и ссадины на лице. 18 марта был задержан директор управляющей компании, которая должна была очищать крышу от снега.
Калугина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд ему отказал.
«Поскольку следователь не представил весомых аргументов для обоснования содержания обвиняемого под стражей, в удовлетворении ходатайства об аресте судом было отказано»,
– сообщили в пресс-службе.
Поскольку срок задержания, составляющий 48 часов, истёк, Сергея Калугина отпустили.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
