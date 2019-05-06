В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров

10:42 | 8.05.2019

Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.



Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», эвакуированы ТЦ «Свердловск», ТРЦ «Карнавал», БЦ «Палладиум», БЦ «Прогресс».