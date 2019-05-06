Новости дня
10:42 | 8.05.2019
В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров
Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», эвакуированы ТЦ «Свердловск», ТРЦ «Карнавал», БЦ «Палладиум», БЦ «Прогресс».
© «Вечерние Ведомости»
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