В мэрии Екатеринбурга не смогли выбрать подрядчика для реконструкции парка Зеленая роща

19:42 | 7.05.2019

Фото: genda-u.org

Администрация уральской столицы отклонила все заявки, которые поступили на конкурс по благоустройству парка Зеленая роща.



Согласно информации электронной торговой площадки «РТС-Тендер», заявки на участие в аукционе подавали три компании: ООО «Карлофф», ООО «Гражданстройпроект 17/19» и ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги». У всех компаний комиссия по закупкам обнаружила несоответствие требованиям в документах.



Напомним, на реконструкцию парка Зеленая роща власти города были готовы выделить 161 млн рублей. Подрядчик должен был обустроить площадки для стритбола, футбола, баскетбола, волейбола, построить велодорожки, а также озеленить парк.