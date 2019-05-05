Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


19:42 | 7.05.2019

Фото: genda-u.org

В мэрии Екатеринбурга не смогли выбрать подрядчика для реконструкции парка Зеленая роща

Администрация уральской столицы отклонила все заявки, которые поступили на конкурс по благоустройству парка Зеленая роща.

Согласно информации электронной торговой площадки «РТС-Тендер», заявки на участие в аукционе подавали три компании: ООО «Карлофф», ООО «Гражданстройпроект 17/19» и ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Свердловской железной дороги». У всех компаний комиссия по закупкам обнаружила несоответствие требованиям в документах.

Напомним, на реконструкцию парка Зеленая роща власти города были готовы выделить 161 млн рублей. Подрядчик должен был обустроить площадки для стритбола, футбола, баскетбола, волейбола, построить велодорожки, а также озеленить парк.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:42 | 7.05.2019
В мэрии Екатеринбурга не смогли выбрать подрядчика для реконструкции парка Зеленая роща

19:16 | 7.05.2019
Энергетики реконструируют теплосеть по улице Газеты «Звезда»

18:57 | 7.05.2019
В Екатеринбурге на стройке дома в Пионерском рабочего придавило плитой

18:11 | 7.05.2019
На Международный боксерский форум в Екатеринбурге пригласили Пан Ги Муна

17:45 | 7.05.2019
В День радио студенты помыли памятник Попову в Екатеринбурге

17:39 | 7.05.2019
Следователи передали в суд коррупционное дело налоговика из Шадринска

17:26 | 7.05.2019
Пермь приняла Всероссийский театральный марафон

17:22 | 7.05.2019
В Перми появился передвижной офис МФЦ

17:12 | 7.05.2019
Родители были на работе: в Екатеринбурге из квартиры, где лопнула батарея, спасли 7-летнего мальчика

17:11 | 7.05.2019
В День Победы в столице Прикамья будут усилены меры безопасности

16:54 | 7.05.2019
На всероссийских олимпиадах пермские школьники завоевали 35 дипломов

16:44 | 7.05.2019
В переулке Пугачевском горел двухэтажный барак

16:33 | 7.05.2019
Пермские кадеты приехали в Москву на репетицию парада Победы

16:19 | 7.05.2019
В течение месяца улицу Комсомольскую перекроют четыре раза

16:06 | 7.05.2019
Подготовка к Дягилевскому фестивалю: строительные работы в цехах завода им. Шпагина завершатся 10 мая

15:59 | 7.05.2019
В субботу на площади 1905 года откроется очередная ярмарка

15:56 | 7.05.2019
9 мая в центре Перми изменится движение общественного транспорта

15:33 | 7.05.2019
Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание, посвященное «мусорной реформе»

15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы

14:58 | 7.05.2019
Стартовала продажа единых билетов на екатеринбургскую «Ночь музеев»

14:23 | 7.05.2019
В Ирбитском районе из-за подтопления снова ограничили движение транспорта

14:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром

14:06 | 7.05.2019
На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского

13:59 | 7.05.2019
В Курганской области снимут запрет на продажу алкоголя только на один день

13:50 | 7.05.2019
От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан

13:42 | 7.05.2019
В Зауралье СК возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре пожилой женщины

13:35 | 7.05.2019
При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина

13:17 | 7.05.2019
Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном

12:57 | 7.05.2019
Связь на земле и под землей: метрополитен Екатеринбурга назвал своего телеком-оператора

12:45 | 7.05.2019
Правительство РФ поддержит прикамских фермеров и развитие сельхозпотребкооперации

12:45 | 7.05.2019
В Екатеринбурге состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Добровольца

12:26 | 7.05.2019
34 прикамских спортсмена представят регион в окружном спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»

12:26 | 7.05.2019
Екатеринбургские фонтаны заработают 9 мая

12:18 | 7.05.2019
В Перми подвели первые итоги запуска пилотного проекта автобусных маршрутов

11:59 | 7.05.2019
В Екатеринбурге пройдут соревнования «Автоледи-2019»

11:39 | 7.05.2019
Этой весной в Кургане высадят 1000 деревьев. Потапов: «Мы хотим, чтобы через 5-10 лет наш город вновь стал зеленым»





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 