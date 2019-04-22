В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

Оперативники УЭБиПК свердловского ГУ МВД при содействии коллег из ОЭБиПК екатеринбургского УМВД и сотрудников отдела полиции №11 пресекли продажу спиртосодержащей жидкости, которая реализовывалась оптом. Как рассказали veved.ru представители федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области, мероприятия прошли накануне днем.«У полицейских появилась оперативная информация о том, что в районе «Таганского Ряда» осуществляется оптовая продажа так называемых фунфыриков «Стопсепт» – дезинфицирующего средства, которое малообеспеченные граждане употребляют внутрь. По документам «Стопсепт» является препаратом для ветеринарного применения, лекарственным средством, но это опять же уловка, «лазейка» в законе. По факту это такие же флакончики объемом 100 мл. крепостью 92%, которые продают в киосках по 35-40 рублей», – говорят общественники.Как удалось установить оперативникам, торговля велась из грузовика на парковке у здания №22 по улице Ольховской. Покупатели, как правило, приобретали продукцию оптом по 10-20 коробок. В настоящее время вся продукция в количестве порядка 70 коробок изъята до принятия процессуального решения.