В Екатеринбурге в ночном клубе «Магнитофон» прошла спецоперация силовиков

В Екатеринбурге прошла очередная спецоперация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как рассказали корреспонденту veved.ru очевидцы, в этот раз запрещённые вещества искали в ночном клубе «Магнитофон» на улице Хохрякова. В операции приняли участие оперативники из УМВД России по Екатеринбургу при силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии.Силовики зашли в клуб около двух часов ночи. Результаты рейда будут известны ближе к утру. Отметим, что отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД недавно занял подполковник Александр Мухин. Вероятно, это первая громкая спецоперация в ночных заведениях города при его руководстве.