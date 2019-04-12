В Свердловской области введут дополнительные электрички на лето

20:39 | 16.04.2019

Фото: 1obl.ru

В Свердловской области с 20 апреля будут введены дополнительные пригородные электрички, об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.



Такие меры будут приняты в связи с увеличением пассажиропотока в летнее время. Отмечается, что в Свердловской области будут курсировать 17 дополнительных электричек. С 20 апреля по 29 сентября появятся поезда, следующие по маршрутам: Екатеринбург-Пассажирский – Ревда, Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка, Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская, Серов – Бокситы и Нижний Тагил – Кушва.



Также с 27 апреля по 29 сентября введут дополнительные поезда по направлениям Екатеринбург-Пассажирский – Полевской, с 25 мая по 29 сентября – Дружинино – Михайловский завод. В ХМАО с 25 мая по 25 октября введут 4 поезда: Сургут – Ульт-Ягун и Ульт-Ягун – Нижневартовск.

Стоит отметить, что на летний сезон также добавят вагоны к поездам, курсирующим по основным маршрутам. Составность будет увеличена у электричек, следующих в Нижний Тагил, Шали, Каменск-Уральский, Богданович и Дружинино. Они будут состоять из шести вагонов вместо четырех.