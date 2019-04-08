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21:14 | 12.04.2019
Фото: пресс-служба ХК «Авто»
ХК «Авто» в Екатеринбурге в первом финальном матче проиграл ярославскому «Локо»
С самого начала матча гости вели активную игру, создавали, казалось бы, удачные моменты и много атаковали, однако открыть счёт всё удалось уральцам. Через 20 минут «Авто» забил ещё одну шайбу. Ярославцы сравняли, и третий период начался со счётом 2:2.
Все попытки уральцев вновь выйти в лидеры не обвенчались успехом. «Локо» же за последний игровой отрезок закинул ещё две шайбы и вышел из встречи победителем.
Авторы голов в составе «Авто»: Денис Еркин и Илья Захаров. В составе «Локо» - Григорий Денисенко (забросил три шайбы) и Артур Каюмов.
Отметим, следующий матч соперники проведут уже завтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Затем серия переедет в Ярославль.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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