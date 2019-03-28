В Екатеринбурге на «Час Земли» частично отключат электричество

12:34 | 30.03.2019

Фото: Е1

Екатеринбург присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли». Ровно в 20.30 уральская столица частично откажется от использования электроэнергии. Международный флешмоб подхватят 700 населённых пунктов России.



В Екатеринбурге же в «Час Земли» отключат подсветку всех зданий города. В акции участвует и СВжД: ровно на час будет сокращено до минимума электропитание на вокзалах Екатеринбурга и ряда других крупных городов Урала, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.



Отметим, к акции присоединится даже Московский Кремль. Акция продлится ровно час, в 21.30 электроэнергией снова можно будет пользоваться в полную силу.