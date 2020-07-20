Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:19 | 21.07.2020

Фото: news.sputnik.ru

В столице подтверждено 602 новых случая заражения коронавирусом. С момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля - на 10,4%.



Среди новых выявленных случаев:



- 8,5% — дети

- 50,3% — от 18 до 45 лет

- 24,3% — от 46 до 65 лет

- 10,1% — от 66 до 79 лет

- 6,8% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»