Коляда-театр оказался под угрозой ликвидации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

После смерти Николая Коляды 2 марта 2026 года у основанного им театра начались серьёзные проблемы. Были надежды, что творческая жизнь коллектива продолжится благодаря сплочённости и энтузиазму труппы, но проза жизни приготовила неожиданные препятствия.Как выяснил известный театральный журналист Вячеслав Герасимчук, деньги именного фонда Коляды оказались заблокированы, поскольку электронная цифровая подпись была только у учредителя, а теперь её обнулили. Сдавать отчётность и проводить банковские транзакции стало невозможно. Решить вопрос могло бы утверждение Министерством юстиции на должность директора театра Эки Вашакидзе, которая фактически уже выполняет эти функции. Но для этого нужно судебное решение, а слушания постоянно переносятся. Таким образом, под вопросом оказалось существование юридического лица «Коляда-театр». А если его ликвидируют, то все деньги на счетах уйдут в пользу государства.По словам ведущего актёра Коляда-театра и его нынешнего художественного руководителя Олега Ягодина, без директора не получается даже отправлять сотрудников в отпуск и выплачивать им отпускные — для этого нужна электронная подпись. До сих пор большой статьёй доходов для театра, который существует за счёт самоокупаемости, были гастроли в Москве, но уже два года их отменяют «по техническим причинам».На данный момент в театре работают 60 человек. Коллектив не отменил ни одного спектакля, ставит новые. Планируется, что 20 июня он проведёт традиционный фестиваль «Коляда-плейс». Мероприятие для возрастной категории 18+