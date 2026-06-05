Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Экстремальная жара влияет на животных не только физически, но и на их способность мыслить, учиться и принимать решения. К такому выводу пришли исследователи, обзор работы которых опубликовал научно-популярный журнал Knowable Magazine.Авторы материала отмечают, что во время сильной жары некоторые виды начинают хуже справляться с привычными задачами, а другие становятся заметно агрессивнее. Например, южноафриканские птицы – пегие тимелии – в жаркие дни не могут решить простую задачу с поиском пищи, хотя при умеренной температуре легко с ней справляются. Исследования показали, что при высоких температурах им требуется значительно больше попыток для обучения новым действиям.Учёные также приводят данные о том, что в жаркую погоду возрастает число случаев нападения собак на людей. Согласно исследованию, основанному примерно на 70 тысячах зарегистрированных инцидентов в восьми городах США, риск укусов был примерно на 10% выше в дни с температурой около 32 °C по сравнению с более прохладной погодой. При этом исследователи подчёркивают, что на результат могут влиять и особенности поведения самих людей.Повышенная температура влияет и на поведение диких животных. Так, у альпийских серн в условиях жары и сокращения кормовой базы усиливается конкуренция за пищу, что приводит к более частым конфликтам между особями. Эксперименты с некоторыми видами тропических рыб также показали рост агрессивности при нагревании воды.По мнению исследователей, подобные изменения могут иметь последствия не только для отдельных животных, но и для целых экосистем. Если птицы хуже находят корм, а опылители теряют способность эффективно ориентироваться, это способно сказаться на выживании потомства и распространении растений. На фоне учащающихся волн жары такие поведенческие изменения могут стать ещё одним фактором давления на дикую природу. Мероприятие для возрастной категории 18+