Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее привлекать бизнес к развитию детской инфраструктуры. По его словам, финансировать строительство и модернизацию детских лагерей, здравниц и других объектов для отдыха и оздоровления детей должны не только государство, но и предприятия и компании.Такое заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства РФ.«Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты», — подчеркнул Путин. Мероприятие для возрастной категории 18+