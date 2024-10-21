Что известно о ситуации в Коркино к этому часу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Коркино Челябинской области произошло резонансное убийство 40-летней женщины, матери двоих детей, которая работала водителем такси.Подозреваемый, 17-летний житель города, был задержан.По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки, сообщает СК по региону.Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек, сообщили в пятницу в правительстве региона.Власти утверждают, что на данный момент «стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан». «Ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. В настоящее время в Коркино проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Идет профилактическая работа с населением», — сообщают в правительстве.Задержаны «наиболее активные участники волнений».Госпитализированы двое пострадавших. Их состояние стабильное.В Коркино задержан подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин. По данным СК, он произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи дома 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся.Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино. Прокурор Челябинской области выехал в город для координации действий правоохранительных органов.По поручению губернатора семье погибшей окажут помощь. «Администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба. Детям 11 и 15 лет», — сообщили в правительстве региона.