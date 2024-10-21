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Учёные УрФУ предложили предприятиям больше поддерживать семьи с детьми для улучшения демографической ситуации
Фото: УрФУ
Учёные Школы государственного управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ считают, что у предприятий есть возможность повлиять на ситуацию с рождаемостью в стране. Позицию исследователей на Корпоративном демографическом форуме УрФО озвучила профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова.
По её данным, только треть знают о мерах поддержки семей на предприятиях, которые существуют у некоторых компаний.
Такими мерами поддержи довольна лишь половина работников предприятий, где они есть. По мнению исследователей, развитие мер поддержки на предприятиях может заметно повысить привлекательность предприятия в глазах работников и общества в целом, поддержав курса государства на повышение рождаемости. Так, например, для женщин важно иметь возможность работать из дома, а мужчины заинтересованы в корпоративных мероприятиях, в которых найдётся место для семьи с детьми.
Исследование проводилось при поддержке РНФ, экспертной поддержке свердловских областных союза промышленников и предпринимателей и родительского комитета.
По её данным, только треть знают о мерах поддержки семей на предприятиях, которые существуют у некоторых компаний.
«К примеру, самыми распространенными мерами поддержки на предприятиях УрФО являются новогодние и иные подарки для детей сотрудников, организация новогодних праздников для семей сотрудников, выплаты от организации при рождении ребёнка, оплата отдыха детей в санаториях и детских лагерях и другое. Причём это традиционные меры поддержки, которые не зависят от размера предприятий»,
– рассказывает Анна Багирова.
Такими мерами поддержи довольна лишь половина работников предприятий, где они есть. По мнению исследователей, развитие мер поддержки на предприятиях может заметно повысить привлекательность предприятия в глазах работников и общества в целом, поддержав курса государства на повышение рождаемости. Так, например, для женщин важно иметь возможность работать из дома, а мужчины заинтересованы в корпоративных мероприятиях, в которых найдётся место для семьи с детьми.
«Способствуют повышению рождаемости у работающего населения такие меры поддержки, как содействие в приобретении жилья семьям сотрудников, выплаты семьям с детьми до трех лет, многодетным семьям, оплата медицинских услуг сотруднику и членам его семьи, оплачиваемые работодателем места в детских садах, школах, колледжах, вузах, возможность удалённой работы для сотрудников с детьми»,
– подытожила Анна Багирова.
Исследование проводилось при поддержке РНФ, экспертной поддержке свердловских областных союза промышленников и предпринимателей и родительского комитета.
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