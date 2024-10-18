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Почти все ярмарочные домики, установленные в Екатеринбурге на грант Ростуризма, до сих пор не работают
Почти все ярмарочные домики, установленные в Екатеринбурге на средства, выделенные в 2022 году Ростуризмом, не работают. В этом убедился корреспондент Вечерних ведомостей, прошедшийся по центру города. Домики начали устанавливать этим летом, но уже на протяжении нескольких месяцев они не открываются.
Ранее в мэрии объясняли это тем, что пока не прошли все согласования для подключения торговых точек к сетям.
Кто-то начал запускать работу домика, не дожидаясь подключения к сетям – так, один из домиков в Историческом сквере предприниматель запустил, подключив его к дизельгенератору.
Ярмарочные домики, по задумке чиновников администрации Екатеринбурга, призваны заменить торговые павильоны и киоски, которые в центре города сносят в рамках реформы НТО, проводящейся под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. Они должны обеспечить потребность в услугах общепита для прогуливающихся по центральной части города.
Ярмарочные домики — это одни из объектов туристской инфраструктуры, которые Екатеринбург закупил на грант Ростуризма. Также на эти средства были установлены новые скамейки, указатели и подсветка. Грант в размере 215 млн рублей столице Урала ведомство Зарины Догузовой выделило в августе 2022 года. Спустя два месяца Путин упразднил Ростуризм.
Фото: Вечерние ведомости
Ранее в мэрии объясняли это тем, что пока не прошли все согласования для подключения торговых точек к сетям.
Фото: Вечерние ведомости
Кто-то начал запускать работу домика, не дожидаясь подключения к сетям – так, один из домиков в Историческом сквере предприниматель запустил, подключив его к дизельгенератору.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Ярмарочные домики, по задумке чиновников администрации Екатеринбурга, призваны заменить торговые павильоны и киоски, которые в центре города сносят в рамках реформы НТО, проводящейся под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. Они должны обеспечить потребность в услугах общепита для прогуливающихся по центральной части города.
Фото: Вечерние ведомости
Ярмарочные домики — это одни из объектов туристской инфраструктуры, которые Екатеринбург закупил на грант Ростуризма. Также на эти средства были установлены новые скамейки, указатели и подсветка. Грант в размере 215 млн рублей столице Урала ведомство Зарины Догузовой выделило в августе 2022 года. Спустя два месяца Путин упразднил Ростуризм.
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