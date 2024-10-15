Врачи СОКБ удалили сложному пациенту опухоль в толстой кишке с помощью четырёх проколов





– приводят слова пациента в больнице. «Я очень переживал, что стома на всю жизнь. Ведь привык к активному образу жизни: коньки, горные лыжи, дайвинг, парашют и так далее. Но хирург сказал мне, что есть небольшой шанс. И весь год я жил в надежде на этот шанс. И в итоге всё получилось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 успешно удалили опухоль в толстой кишке сложному пациенту – 53-летенму жителю Берёзовского с сердечно-сосудистой патологией. Ситуацию усложнял ранее перенесённый инфаркт и несколько стентов.Об онкологии пациент, который, к слову, ещё и профессионально занимается пауэрлифтингом, узнал в 2022 году, так как регулярно сдавал анализы. Тогда он заметил, что у него сильно снизился уровень железа в крови. Врачи назначили препараты на его восстановление, но ситуация не менялось, и мужчину отправили на колоноскопию, в ходе которой у него обнаружили злокачественную опухоль толстой кишки, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе СОКБ.Оперировать такого пациента привычным образом было нельзя, и тогда провести операцию решили в два этапа. Сначала врачи удалили опухоль с частью кишки, выведя её конец через небольшой разрез в брюшной стенке, и через год восстановили целостность кишечника. Всё это сделали с помощью всего четырёх небольших проколов.