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Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Председатель ассоциации «Уральская гильдия преподавателей русского языка как иностранного» Алексей Боталов предложил создать в Екатеринбурге Центр адаптации мигрантов. Идею он озвучил на прошедшем в мэрии заседании комиссии по профилактике экстремизма.
По мнению Алексея Боталова, проблему интеграции приезжих из других стран в российский социум можно решить при помощи Центра адаптации, достаточно крупного, чтобы он мог обучать на постоянной основе до 5 тысяч иностранцев. В таком центре мигранты могли бы изучать русский язык, узнавать о законах Российской Федерации, о традициях, сложившихся в проживании на Среднем Урале.
После выступления Боталова на заседании комиссии по профилактике экстремизма, мэр Екатеринбурга поручил рассмотреть возможность создание подобного Центра на базе одной из городских библиотек.
По мнению Алексея Боталова, проблему интеграции приезжих из других стран в российский социум можно решить при помощи Центра адаптации, достаточно крупного, чтобы он мог обучать на постоянной основе до 5 тысяч иностранцев. В таком центре мигранты могли бы изучать русский язык, узнавать о законах Российской Федерации, о традициях, сложившихся в проживании на Среднем Урале.
«Важно понимать, что мигрант — это не столько представитель народа, коих в многонациональной России есть огромное количество, сколько отдельная социальная группа. Сейчас каждый десятый человек, проживающий в стране, является представителем культуры, отличной от титульной. Работать с этим нужно адекватными факту методами», — приводит слова председателя Гильдии официальный портал Екатеринбург.РФ.
После выступления Боталова на заседании комиссии по профилактике экстремизма, мэр Екатеринбурга поручил рассмотреть возможность создание подобного Центра на базе одной из городских библиотек.
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