Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге

«Важно понимать, что мигрант — это не столько представитель народа, коих в многонациональной России есть огромное количество, сколько отдельная социальная группа. Сейчас каждый десятый человек, проживающий в стране, является представителем культуры, отличной от титульной. Работать с этим нужно адекватными факту методами», — приводит слова председателя Гильдии официальный портал Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Председатель ассоциации «Уральская гильдия преподавателей русского языка как иностранного» Алексей Боталов предложил создать в Екатеринбурге Центр адаптации мигрантов. Идею он озвучил на прошедшем в мэрии заседании комиссии по профилактике экстремизма.По мнению Алексея Боталова, проблему интеграции приезжих из других стран в российский социум можно решить при помощи Центра адаптации, достаточно крупного, чтобы он мог обучать на постоянной основе до 5 тысяч иностранцев. В таком центре мигранты могли бы изучать русский язык, узнавать о законах Российской Федерации, о традициях, сложившихся в проживании на Среднем Урале.После выступления Боталова на заседании комиссии по профилактике экстремизма, мэр Екатеринбурга поручил рассмотреть возможность создание подобного Центра на базе одной из городских библиотек.