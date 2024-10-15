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В Музее Андеграунда в Екатеринбурге прошла репетиция шоу-презентации новой коллекции дизайнера Яниса Тсанидиса

17.00 Четверг, 24 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 24 октября, в Екатеринбурге в Музее Андеграунда состоялась репетиция шоу-презентации новой коллекции бренда HOXX дизайнера Яниса Тсанидиса, которое пройдёт 2 ноября.

Команда HOXX решила уйти от привычных модных показов и представить свою коллекцию через перформативное шоу, в котором примут участие известные танцовщики, перформеры, музыканты и художники.

«Дизайнер Янис Тсанидис, восходящая звезда российской модной индустрии, представит свою новую коллекцию в пространстве Музея Андеграунда. Коллекция вдохновлена историей и развитием панк-культуры и эстетически созвучна андеграундному искусству, представленному в Музее»,

– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе музея.


Показывать коллекцию будут 40 моделей. Они одновременно пройдут по всем залам музея. Завершится показ вечеринкой в пространстве тапас-бара Miro под музыку от проекта «Иглатерапия».



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:45 Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
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