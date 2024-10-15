Возрастное ограничение 18+
В Музее Андеграунда в Екатеринбурге прошла репетиция шоу-презентации новой коллекции дизайнера Яниса Тсанидиса
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 24 октября, в Екатеринбурге в Музее Андеграунда состоялась репетиция шоу-презентации новой коллекции бренда HOXX дизайнера Яниса Тсанидиса, которое пройдёт 2 ноября.
Команда HOXX решила уйти от привычных модных показов и представить свою коллекцию через перформативное шоу, в котором примут участие известные танцовщики, перформеры, музыканты и художники.
Показывать коллекцию будут 40 моделей. Они одновременно пройдут по всем залам музея. Завершится показ вечеринкой в пространстве тапас-бара Miro под музыку от проекта «Иглатерапия».
Команда HOXX решила уйти от привычных модных показов и представить свою коллекцию через перформативное шоу, в котором примут участие известные танцовщики, перформеры, музыканты и художники.
«Дизайнер Янис Тсанидис, восходящая звезда российской модной индустрии, представит свою новую коллекцию в пространстве Музея Андеграунда. Коллекция вдохновлена историей и развитием панк-культуры и эстетически созвучна андеграундному искусству, представленному в Музее»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе музея.
Показывать коллекцию будут 40 моделей. Они одновременно пройдут по всем залам музея. Завершится показ вечеринкой в пространстве тапас-бара Miro под музыку от проекта «Иглатерапия».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Две книги презентует Белинка на этой неделе
21 октября 2024
21 октября 2024