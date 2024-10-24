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В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Казавшаяся закончившейся история о масштабном хищении топлива из цистерн «Газпрома» возобновилась. Уже вынесенный приговор 16 фигурантам отменён, а уголовное дело будут рассматривать повторно.
Приговор 16 жителям Екатеринбурга, которые обвинялись в хищении из вагонов-цистерн «Газпрома» перевозимого там топлива, был вынесен в июне этого года. Одному из фигурантов Чкаловский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на 480 часов. Остальных 15 отправили в колонию на разные срока — от 3 до 7 лет. Казалось, в деле, тянувшемся с 2022 года поставлена точка.
Однако, адвокатам осуждённых удалось обжаловать приговор в Свердловском областном суде и добиться его отмены. Теперь дело будут рассматривать повторно в том же Чкаловском районном суде, но уже другим составом суда.
Напомним, что шестнадцать екатеринбуржцев обвиняют в том, что они в течение девяти месяцев сливали топливо из цистерн. Тем самым они нанесли компании «Газпром» ущерб в размере почти 3 миллионов рублей.
Приговор 16 жителям Екатеринбурга, которые обвинялись в хищении из вагонов-цистерн «Газпрома» перевозимого там топлива, был вынесен в июне этого года. Одному из фигурантов Чкаловский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на 480 часов. Остальных 15 отправили в колонию на разные срока — от 3 до 7 лет. Казалось, в деле, тянувшемся с 2022 года поставлена точка.
Однако, адвокатам осуждённых удалось обжаловать приговор в Свердловском областном суде и добиться его отмены. Теперь дело будут рассматривать повторно в том же Чкаловском районном суде, но уже другим составом суда.
Напомним, что шестнадцать екатеринбуржцев обвиняют в том, что они в течение девяти месяцев сливали топливо из цистерн. Тем самым они нанесли компании «Газпром» ущерб в размере почти 3 миллионов рублей.
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