В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Казавшаяся закончившейся история о масштабном хищении топлива из цистерн «Газпрома» возобновилась. Уже вынесенный приговор 16 фигурантам отменён, а уголовное дело будут рассматривать повторно.Приговор 16 жителям Екатеринбурга, которые обвинялись в хищении из вагонов-цистерн «Газпрома» перевозимого там топлива, был вынесен в июне этого года. Одному из фигурантов Чкаловский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на 480 часов. Остальных 15 отправили в колонию на разные срока — от 3 до 7 лет. Казалось, в деле, тянувшемся с 2022 года поставлена точка.Однако, адвокатам осуждённых удалось обжаловать приговор в Свердловском областном суде и добиться его отмены. Теперь дело будут рассматривать повторно в том же Чкаловском районном суде, но уже другим составом суда.Напомним, что шестнадцать екатеринбуржцев обвиняют в том, что они в течение девяти месяцев сливали топливо из цистерн. Тем самым они нанесли компании «Газпром» ущерб в размере почти 3 миллионов рублей.