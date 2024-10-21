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Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных

20.17 Четверг, 24 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга готовит обращение в Управление ФАС по Свердловской области, чтобы включить подрядчика «УралДорТехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков, подтвердили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.

Этот подрядчик выиграл аукционы на ремонт нескольких улиц в Екатеринбурге, но практически на всех объектах срывает сроки — как промежуточные, так и итоговые. К примеру, улицы Малышева (от Добролюбова до Московской) и Хохрякова (от Куйбышева до Радищева) ООО «Уралдортехнологии» должно было отремонтировать ещё к 1 сентября, но работы на обоих продолжаются до сих пор.

В самой компании «Уралдортехнологии» корреспонденту
заявили, что пока рано говорить о внесении в реестр недобросовестных поставщиков.

«Администрация города не может внести в реестр, это делает УФАС. Заказчик собирает факты нарушения оформляет их должным образом и отправляет антимонопольщикам. Именно там уже будут принимать решения»,

— сказал представитель подрядчика.


При этом в ООО «УралДорТехнологии» признали, что администрация города занимается сбором и фиксацией их нарушений.

К слову, на вышеупомянутой улице Хохрякова в сентябре – октябре корреспондент Вечерних ведомостей неоднократно видел технику и рабочих с наклейками и в спецовках с надписью «АО "Трест УралТрансСпецСтрой». Ura.ru утверждает, что ООО «УралДорТехнологии» и «АО Трест "УралТрансСпецСтрой"» договорились, что несколько улиц, которые должна отремонтировать первая компания, в итоге отремонтирует вторая — чтобы успеть доделать работы до зимы. В их числе улицы Хохрякова и Братьев Быковых. При этом АО «Трест "УралТрансСпецСтрой"» не может доделать в сроки свои объекты — к примеру, открытие после ремонта улицы Гоголя должно было состояться 1 октября, но улица до сих пор перекопана, и, судя по внешнему виду, до завершения работ ещё как минимум несколько недель. По этой же причине не открывают движение по улице Энгельса.

Ранее мы писали, что все крупные подрядчики по ремонту дорог в этом году попросили у мэрии аванс на общую сумму в сотни миллионов рублей, мотивируя это тем, что не смогут без него закупить материалы и сделать работы в срок — и мэрия согласилась, приняв отдельное постановление, изменяющее существенные условия уже заключённых контрактов.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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