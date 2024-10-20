СМИ сообщают о трупе мужчины с перерезанным горлом в Тавде





приводит слова своего источника Е1. «Часов в восемь или в девятом часу утра нашли мужчину с перерезанным горлом. Была полиция, скорая, катафалк – всё. Тело увезли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тавде в районе улицы Кардонской обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Сообщается, что его могли убить.По некоторым данным, труп заметили на территории заброшенного гидролизного завода.В МВД и СК официально инцидент не комментировали.