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СМИ сообщают о трупе мужчины с перерезанным горлом в Тавде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тавде в районе улицы Кардонской обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Сообщается, что его могли убить.
По некоторым данным, труп заметили на территории заброшенного гидролизного завода.
В МВД и СК официально инцидент не комментировали.
«Часов в восемь или в девятом часу утра нашли мужчину с перерезанным горлом. Была полиция, скорая, катафалк – всё. Тело увезли»,
– приводит слова своего источника Е1.
По некоторым данным, труп заметили на территории заброшенного гидролизного завода.
В МВД и СК официально инцидент не комментировали.
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