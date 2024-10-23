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Почти в 250 тысяч рублей обошёлся екатеринбургским коммунальщикам незакрепленный канализационный люк
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд обязал коммунальщиков выплатить местной жительницы 249 тысяч, которая в мае 2022 года, когда из-под колёс ехавшего перед ней автомобиля, в её Hyundai прилетела крышка канализационный люк.
Поиски виновника ДТП привели её в МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которому принадлежала крышка люка. Ремонт автомобиля обошёлся даме в 143 900 рублей, которые она через суд стала взыскивать с предприятия. А с учётом трёх экспертиз, две из которых были назначены судом, госпошлины и услуг представителя, сумма ущерба возросла до 206 500 рублей.
Однако итоговая сумма вышла ещё больше за счет компенсации. Суд обязал МБУ «ВОИС» выплатить истцу 249 134 рубля. Ответчик пытался обжаловать решение, но успехов в этом деле не добился, рассказали в областном суде.
Поиски виновника ДТП привели её в МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которому принадлежала крышка люка. Ремонт автомобиля обошёлся даме в 143 900 рублей, которые она через суд стала взыскивать с предприятия. А с учётом трёх экспертиз, две из которых были назначены судом, госпошлины и услуг представителя, сумма ущерба возросла до 206 500 рублей.
Однако итоговая сумма вышла ещё больше за счет компенсации. Суд обязал МБУ «ВОИС» выплатить истцу 249 134 рубля. Ответчик пытался обжаловать решение, но успехов в этом деле не добился, рассказали в областном суде.
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