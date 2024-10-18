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Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
Фото: Юлия Кольтенберг
Среди уральцев проводится голосование о том, какие объекты могут считаться «Достоянием Среднего Урала». Такой общественный статус могут присвоить тем территориям, зданиям, организациям или даже предметам, за которые будет отдано больше всего голосов.
Голосование проводится на официальной платформе «Госуслуги», которая позволяет проследить, чтобы принимали в нём участие только жители региона. Вопрос в голосовании только один и сформулирован он следующим образом: «Какие объекты по Вашему мнению достойны присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала»?». В качестве вариантов ответа предложено 15 «кандидатов», среди которых — и природный парк «Оленьи ручьи», основанный в октябре 1999 года.
«Оленьи ручьи» — это почти две сотни квадратных километров не изуродованной человеческой деятельностью природы. Он расположен в сотне километров от Екатеринбурга в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. На территории парка проживают бобры, лоси, косули, кабаны и другие виды диких животных. С таким же разнообразием представлена здесь и флора.
Помимо «Оленьих ручьёв» в «выборах» Достояния Свердловской области участвуют мотоцикл «Урал» и сысертский фарфор, бажовские сказы и Уральский государственный академический русский народный хор, исторический сквер в Екатеринбурге и даже Белоярская атомная станция. При этом, можно выбрать не один объект, а сразу пять. Продлится голосование до 1 декабря текущего года.
Голосование проводится на официальной платформе «Госуслуги», которая позволяет проследить, чтобы принимали в нём участие только жители региона. Вопрос в голосовании только один и сформулирован он следующим образом: «Какие объекты по Вашему мнению достойны присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала»?». В качестве вариантов ответа предложено 15 «кандидатов», среди которых — и природный парк «Оленьи ручьи», основанный в октябре 1999 года.
«Оленьи ручьи» — это почти две сотни квадратных километров не изуродованной человеческой деятельностью природы. Он расположен в сотне километров от Екатеринбурга в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. На территории парка проживают бобры, лоси, косули, кабаны и другие виды диких животных. С таким же разнообразием представлена здесь и флора.
Помимо «Оленьих ручьёв» в «выборах» Достояния Свердловской области участвуют мотоцикл «Урал» и сысертский фарфор, бажовские сказы и Уральский государственный академический русский народный хор, исторический сквер в Екатеринбурге и даже Белоярская атомная станция. При этом, можно выбрать не один объект, а сразу пять. Продлится голосование до 1 декабря текущего года.
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