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Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»

21.05 Четверг, 24 октября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Среди уральцев проводится голосование о том, какие объекты могут считаться «Достоянием Среднего Урала». Такой общественный статус могут присвоить тем территориям, зданиям, организациям или даже предметам, за которые будет отдано больше всего голосов.

Голосование проводится на официальной платформе «Госуслуги», которая позволяет проследить, чтобы принимали в нём участие только жители региона. Вопрос в голосовании только один и сформулирован он следующим образом: «Какие объекты по Вашему мнению достойны присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала»?». В качестве вариантов ответа предложено 15 «кандидатов», среди которых — и природный парк «Оленьи ручьи», основанный в октябре 1999 года.

«Оленьи ручьи» — это почти две сотни квадратных километров не изуродованной человеческой деятельностью природы. Он расположен в сотне километров от Екатеринбурга в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области. На территории парка проживают бобры, лоси, косули, кабаны и другие виды диких животных. С таким же разнообразием представлена здесь и флора.

Помимо «Оленьих ручьёв» в «выборах» Достояния Свердловской области участвуют мотоцикл «Урал» и сысертский фарфор, бажовские сказы и Уральский государственный академический русский народный хор, исторический сквер в Екатеринбурге и даже Белоярская атомная станция. При этом, можно выбрать не один объект, а сразу пять. Продлится голосование до 1 декабря текущего года.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:43 В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники
20:17 Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
20:05 Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц
19:47 Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
19:23 Режиссёр фильма «Каникулы» покажет его екатеринбуржцам в Ельцин Центре
18:43 Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
18:27 В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр
17:52 СМИ сообщают о трупе мужчины с перерезанным горлом в Тавде
17:31 Врачи СОКБ удалили сложному пациенту опухоль в толстой кишке с помощью четырёх проколов
17:00 В Музее Андеграунда в Екатеринбурге прошла репетиция шоу-презентации новой коллекции дизайнера Яниса Тсанидиса
16:09 Почти в 250 тысяч рублей обошёлся екатеринбургским коммунальщикам незакрепленный канализационный люк
15:30 Почти все ярмарочные домики, установленные в Екатеринбурге на грант Ростуризма, до сих пор не работают
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