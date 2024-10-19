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Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Любителей животных приглашают стать учениками «Пушистой школы». Первые её занятия пройдут в ближайшую субботу в креативном кластере «Л52» (проспект Ленина, 52).
Открыть «Пушистую школу» решено в связи с выставкой «Моё собачье дело», посвящённой 95-летию Свердловского клуба служебного собаководства. Выставка доступна зрителям уже месяц и проработает до конца года. А в её рамках проводятся и другие мероприятия, одним из которых и станет «Пушистая школа».
Первая встреча учеников «Пушистой школы» называется «Собачья работа» и состоит из двух частей. В одной части владельцам собак различных пород прочтут лекцию о работе со служебными и спортивными собаками, о том, в каких сферах деятельности человек научился прибегать к помощи обученных собак. Вторая часть будет практической: в формате мастер-класса специалист-кинолог поможет отработать ключевые служебные команды у собак, которые ещё не проходили дрессировку.
Занятия «Пушистой школы» бесплатные. Прийти на них можно со своими питомцами. При этом организаторы просят учесть, что на встрече ожидается скопление незнакомых друг с другом собак. Поэтому просят не приводить животных, недружелюбных, склонных к агрессии. Рекомендуется также приносить с собой любимые лакомства питомца, что поможет снять у него стресс и поспособствует обучению командам.
Занятие «Пушистой школы» запланировано на 26 октября, на три часа дня. Желающие принять участие должны пройти онлайн-регистрацию по ссылке.
Открыть «Пушистую школу» решено в связи с выставкой «Моё собачье дело», посвящённой 95-летию Свердловского клуба служебного собаководства. Выставка доступна зрителям уже месяц и проработает до конца года. А в её рамках проводятся и другие мероприятия, одним из которых и станет «Пушистая школа».
Первая встреча учеников «Пушистой школы» называется «Собачья работа» и состоит из двух частей. В одной части владельцам собак различных пород прочтут лекцию о работе со служебными и спортивными собаками, о том, в каких сферах деятельности человек научился прибегать к помощи обученных собак. Вторая часть будет практической: в формате мастер-класса специалист-кинолог поможет отработать ключевые служебные команды у собак, которые ещё не проходили дрессировку.
Занятия «Пушистой школы» бесплатные. Прийти на них можно со своими питомцами. При этом организаторы просят учесть, что на встрече ожидается скопление незнакомых друг с другом собак. Поэтому просят не приводить животных, недружелюбных, склонных к агрессии. Рекомендуется также приносить с собой любимые лакомства питомца, что поможет снять у него стресс и поспособствует обучению командам.
Занятие «Пушистой школы» запланировано на 26 октября, на три часа дня. Желающие принять участие должны пройти онлайн-регистрацию по ссылке.
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